Regeni, sette anni di mancata giustizia

Nel giorno in cui l’Egitto celebra l’anniversario della rivoluzione, il 25 gennaio di sette anni fa, al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni, ricercatore italiano che per conto dell’università americana stava conducendo un’indagine sui sindacati egiziani.

Per giorni fu inutilmente cercato da amici e familiari. Il suo corpo senza vita, reso irriconoscibile dalle torture subite, fu trovato il 3 febbraio in un fosso alla periferia della capitale, lungo l’autostrada per Alessandria, non lontano da una prigione dei servizi segreti.

Le indagini ipotizzarono dapprima che fosse rimasto vittima di un incidente stradale. Ma la crudeltà con cui era stato torturato fecero subito escludere questa ipotesi. Si parlò allora di una lite tra gay, poi di un delitto legato al mondo della droga. Ma Giulio aveva una fidanzata e non aveva mai usato droghe. Poche settimane dopo, alla fine di marzo, i suoi effetti personali furono ritrovati al Cairo, nel covo di quattro rapinatori uccisi durante un blitz della polizia. Ma anche l’ipotesi che fosse rimasto vittima di banditi comuni si rivelò presto improbabile.

Da allora, le indagini egiziane si sono sviluppate senza trovare una pista concreta. Parallelamente si è svolta l’indagine italiana, condotta dalla Procura di Roma, che ha spesso lamentato la mancanza di una piena collaborazione da parte degli inquirenti del Cairo.

La Procura di Roma ha chiuso le sue indagini chiedendo il giudizio per quattro ufficiali della National Security egiziana i quali, secondo l’accusa, avrebbero ucciso Regeni convinti che fosse una spia britannica impegnata a fomentare un’altra rivoluzione. Ma il processo è sospeso, perchè gli accusati sono irreperibili. La magistratura egiziana infatti non notifica loro gli atti, sostenendo che le prove raccolte a Roma sarebbero inconsistenti o inattendibili.

Le indagini della Procura del Cairo hanno accertato che effettivamente i servizi segreti pedinarono Giulio per alcuni giorni, dopo aver ricevuto una denuncia del capo del sindacato dei venditori ambulanti, ma escludono che Regeni sia mai stato fermato, trattenuto per giorni e torturato fino alla morte. Anche se privi di indiziati, i magistrati egiziani ancora oggi mantengono aperte le indagini, mentre le autorità egiziane si dicono persuase che Giulio fu sequestrato con l’obiettivo di compromettere gli allora ottimi rapporti tra Italia ed Egitto.