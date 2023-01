Repubblica Ceca, sarà ballottaggio tra l'atlantista Petr Pavel e il populista Andrej Babis

In Repubblica Ceca dopo lo spoglio di oltre il 99% dei seggi delle elezioni presidenziali è certo il ballottaggio tra l'ex capo del Comitato militare della Nato, Petr Pavel, sostenuto da tre liste centriste che fanno parte della coalizione del governo di Petr Fiala, e il miliardario ed ex premier liberal-populista Andrej Babis, sostenuto dal partito Ano ("Sì") da lui stesso fondato. Entrambi sono accreditati di circa il 35% dei voti, con Pavel in testa di pochi decimali. Più indietro l'unica donna in corsa, Danuse Nerudova (14%), docente universitaria, indipendente di orientamento progressista.

Le urne si sono chiuse alle 15 ora italiana, con un'affluenza del 55%. Nonostante l'elezione diretta, il presidente della Repubblica ceco è meno importante del Primo ministro e ha poteri limitati, ma tra questi c'è la possibilità di porre il veto sulle leggi del Parlamento. Il mandato ha durata di cinque anni.

"Con Babis rischiamo di scivolare verso il populismo e deviare dalla rotta filo-democratica, filo-occidentale e filo-europea”, ha detto Pavel dopo avere appreso i risultati parziali dello spoglio, che in quel momento lo davano secondo per qualche punto decimale. Nerudova ha ammmesso la sconfitta e si è detta intenzionata a sostenere Pavel: "C'è ancora un grande male qui, e si chiama Andrej Babis", ha affermato.

Sia Pavel sia Babis sarebbero probabilmente presidenti più filo-occidentali del presidente uscente Milos Zeman, che ha promosso legami più stretti con la Cina e, fino alla invasione dell'Ucraina l'anno scorso, con la Russia. Pavel, 61 anni, è fortemente atlantista e sostiene ulteriori aiuti militari per l'Ucraina e l'adozione dell'euro. Babis è in relazioni cordiali con l'ungherese Viktor Orban ed è contrario a ulteriori aiuti militari a Kiev, fortemente sostenuti invece dal Primo ministro Fiala e dal suo gabinetto.

Lunedì un tribunale di Praga ha assolto Babis dalle accuse di frode in un caso da 2 milioni di dollari riguardante i sussidi dell'Unione Europea. L'accusa può ancora presentare ricorso. L'ex premier si è sempre dichiarato innocente. Nonostante questo e altri scandali, il suo sostegno popolare è rimasto forte, in particolare tra gli elettori più anziani. Ciò nonostante, i sondaggisti ritengono che Pavel abbia maggiori chance al secondo turno.

A urne aperte alcuni siti web statali sarebbero stati oggetto di attacchi informatici DDoS da parte di un gruppo filo-russo, secondo quanto riferisce la società di sicurezza informatica Avast.