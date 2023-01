"I fiori? Me li compro da sola": anche Miley Cyrus lancia la sua "revenge song"

"Eravamo un qualcosa di buono, eravamo oro. Tipo un sogno che non può essere venduto", ma "dopo aver costruito una casa l'abbiamo vista bruciare". Miley Cyrus nella sua nuova "Flower" canta di un amore finito, sembra alludere a un ex (Liam Hemsworth), forse una “revenge song”, come già Taylor Swift, Beyoncé o Alanis Morissette in passato, e come Shakira più recentemente . "Adesso i fiori posso comprarmeli da sola" dice ancora Miley, la ribelle del pop rock, dopo un silenzio di tre anni. "Posso parlare con me stessa per ore, dire cose che non capiresti, e prendermi per mano da sola quando vado a ballare".