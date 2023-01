Richetti posta dall'ospedale: "Un anno e mezzo senza un giorno di riposo, ma sono già in ripresa"

Il capogruppo del Azione a Montecitorio Matteo Richetti, ieri ha accusato un malore durante i lavori alla Camera. Oggi ha affidato ai social un post in cui rassicura i follower: “Sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando”, nella foto il braccio con l'accesso venoso adagiato sul letto d'ospedale. Richetti ringrazia lo staff del Gemelli che si sta prendendo cura di lui, "per la professionalità, la gentilezza e la pazienza".