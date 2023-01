Riprende il processo Open Arms. Conte: "Con Salvini ero in disaccordo sui migranti"

L'avvocata del leader della Lega, Giulia Bongiorno , ha annunciato che "è già pronta e sarà depositata lunedì in sei procure della Repubblica una denuncia", con riferimento alle rivelazioni sul sommergibile Venuti della Marina che nell'agosto 2019 aveva ripreso, fotografato e registrato l'attività della ong spagnola, senza che l'importante informativa fosse inserita nei fascicoli valutati dalla magistratura e in particolare da Tar e procure e senza che potesse essere visionata dal Parlamento. Lo riferisce una nota della Lega.

Prima dell'udienza, con un post su Facebook Salvini ha scritto: "Oggi sono per l'ennesima volta a Palermo, nell'Aula Bunker dell'Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo Open Arms. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l'Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge".

È ripreso nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il processo "Open Arms" , che vede il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nell'ambito della vicenda che, nell'estate del 2019, quando era ministro dell'Interno, coinvolse la nave della ong spagnola rimasta diversi giorni al largo delle coste siciliane in attesa di un porto dove approdare con i 147 migranti a bordo.

Conte: con Salvini ero in disaccordo sui migranti

Rispondendo in qualità di teste il leader M5s Conte ha detto: "Ricordo di avere scritto due volte al ministro Salvini. La prima volta dissi che non si potevano respingere i minori, la seconda invece che c'erano sei paesi europei che avevano confermato la disponibilità alla redistribuzione dei migranti dell'Open Arms. Non ero d'accordo con lui e il clima era incandescente".

"L'immigrazione è stato sempre un grande tema di riflesso politico e il ministro dell'epoca ha sempre avuto delle posizioni molto chiare sulla gestione di questo tema. Ai tempi - aggiunge Conte - si voleva dare l'idea di un presidente del consiglio debole sul fenomeno immigratorio, mentre il ministro dell'Interno aveva una posizione molto più rigida".

Conte ha ribadito di aver chiesto lo sbarco immediato dei soli minori soccorsi dalla Open Arms ad agosto del 2019 e ammette di non aver sollecitato, invece, lo sbarco degli altri profughi a bordo della nave spagnola. Rispondendo alle domande della legale del leader della Lega prosegue: "Le persone fragili, a partire dai minori, non era dal mio punto di vista giustificato trattenerle. - ha precisato - Per le altre un trattenimento poteva protrarsi per qualche giorno, ma certo non ho mai detto che si doveva prima raggiungere l'accordo di redistribuzione e solo dopo era possibile concedere loro il porto sicuro".

"E comunque in una lettera del 16 agosto - ha spiegato Conte - rassicuravo Salvini di aver ottenuto la redistribuzione dei profughi soccorsi dalla ong da ben sei paesi". "Ma nella parte finale della lettera inviata al titolare del Viminale non si dice mai di far sbarcare tutti", contesta Bongiorno. "Premesso che lo sbarco era una decisione del Viminale, invitai Salvini ad abbandonare rispetto ai minori una posizione difficilmente sostenibile".

Il leader M5s ha poi aggiunto: "Con il successore di Salvini, la ministra Lamorgese nel mio secondo governo, decisi che il problema dei migranti non doveva essere politicizzato". "Anche con la ministra Luciana Lamorgese, quindi col Conte 2, di fronte a un fenomeno da controllare, abbiamo cercato di gestire con buonsenso la situazione legata ai migranti. Non lo escludo ma non ricordo provvedimenti particolari in tal senso". "Rimasi particolarmente colpito dalla condizione dei minori non accompagnati - ha aggiunto - una categoria particolarmente fragile tra quelli a bordo della Open Arms".