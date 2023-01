Rolls Royce: il lusso non conosce crisi

La crisi non colpisce il settore delle auto di lusso: il produttore britannico Rolls-Royce nel 2022 ha raggiunto il fatturato annuo più alto mai registrato in 118 anni di esistenza, con un totale di 6.021 modelli venduti. Il dato fa registrare un +8% rispetto al 2021, con ordini che si estendono fino al 2023 e consegne a “clienti in una cinquantina di paesi”, ha affermato l’Amministratore delegato Torsten Müller-Ötvös nella conferenza stampa.

La società informa che i suoi clienti sono “disposti a pagare circa mezzo milione di euro per la loro Rolls-Royce unica”. Nel 2022, la Cullinan si è affermata come il modello Rolls-Royce più richiesto, mentre la Ghost è stata la più venduta nella regione Asia-Pacifico. Da parte sua, il Black Badge "ha registrato una crescita straordinaria".

Il marchio di lusso britannico, di proprietà della tedesca Bmw dal 1998, ha registrato una “crescita particolarmente forte” in Medio Oriente, Asia-Pacifico, Stati Uniti ed Europa. Invece in Cina, che rappresenta il secondo mercato più grande della casa automobilistica, i blocchi legati al coronavirus hanno comportato un leggero calo dei volumi.

I dati diffusi da Rolls-Royce contrastano con il resto del mercato automobilistico che fatica a riprendersi dalla pandemia e soffre la crisi globale dei microchip, per la carenza dei materiali semiconduttori (silicio o germanio) necessari alla costruzione dei circuiti elettronici. In Gran Bretagna, le vendite di auto nuove nel 2022 sono crollate al livello più basso degli ultimi 30 anni, nonostante un rimbalzo iniziato alla fine dell’anno.

Il lusso invece gode di ottima salute e ignora i capricci della situazione economica e dell'inflazione. Anche la francese Bugatti nel 2022 ha registrato un anno record, con 80 vetture consegnate, il numero più alto della sua storia. Come Rolls, l'inglese Bentley ha registrato un anno record nel 2021, con un +31% di vendite per un totale di 14.659 vetture.

Anche la tedesca Lamborghini ha annunciato ad agosto di aver già prevenduto tutta la sua produzione fino all’inizio del 2024. “Abbiamo una domanda molto forte e attualmente il portafoglio ordini supera i 18 mesi”, aveva affermato Stephan Winkelmann, l’Ad del gruppo Audi-Volkswagen proprietario della marca dal 1998. Nei primi sei mesi del 2022 l’utile operativo era di 425 milioni di euro per 5.090 auto vendute.