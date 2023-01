Roma, anziana precipita dal terzo piano e piomba su passante, entrambe ricoverate in codice rosso

Un'incidente insolito e tragico, quello verificatosi questa mattina a Roma, nel quartiere nordoccidentale della Balduina: un'anziana di 83 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo in via Friggeri, travolgendo una passante di 42 anni e ferendola in modo grave. I fatti si sono verificati intorno alle 12.

Subito intervenuti sul posto i poliziotti del commissariato Monte Mario e i sanitari del 118. Sia l'anziana sia la 42enne sono state trasportate in codice rosso in due diversi ospedali, la prima al Policlinico universitario Gemelli, la seconda all'ospedale San Carlo di Nancy. Acquisiti i primi elementi ed ascoltati i testimoni, i poliziotti al momento non escludono alcuna ipotesi: dall'incidente al gesto volontario.