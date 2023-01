Roma, cadavere di una donna trovato nell'androne di un palazzo nel quartiere di Monteverde

Il cadavere di una donna (A.F., 38 anni) è stato trovato, intorno alle 12.30, nell'androne di uno stabile di via Edoardo Jenner a Roma, nel quartiere di Monteverde. La vittima, secondo le prime informazioni, è stata trovata davanti al suo appartamento al piano terra, accanto a quello dei genitori. Sono in corso verifiche degli inquirenti sulle cause del decesso e, secondo quello che emerge in questi minuti, la donna si sarebbe suicidata.

Diverse persone vicine alla vittima, oltre a un uomo che avrebbe trovato e coperto il corpo, sarebbero già state sentite per fornire sommarie informazioni ai poliziotti. Al vaglio degli agenti, il marsupio della vittima, all'interno del quale ci sarebbero solo le chiavi di casa e poco altro.