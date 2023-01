Roma: investe bambini e non si ferma, torna libero 63enne

Il tribunale della Capitale ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà Enrico Moianetti, il 63enne che ieri ha investito con la sua auto due bambini nei pressi di via Nomentana e ha poi aggredito una agente della polizia locale. L'uomo, dopo aver investito due bambini di 7 e 11 anni, ha proseguito in auto finendo contro altri veicoli, travolgendo una donna. Con l'auto non più in grado di marciare, si è quindi allontanato a piedi. Quando è stato avvicinato dai vigili, il 63enne ha aggredito l'agente, che ha riportato 7 giorni di prognosi. L'uomo è stato quindi arrestato, accusato di omissione di soccorso e resistenza e denunciato a piede libero per lesioni.

All'udienza per direttissima di questa mattina a piazzale Clodio, l'uomo ha ammesso i fatti contestati senza saperne spiegare le ragioni. "Ricordo che ero al volante, c'è stato l'incidente, alcune mamme urlavano, ho visto la strada libera e mi sono allontanato", ha detto il 63enne, difeso dall'avvocato Chiara Porta Crozon. "Mi raccomando, vada a piedi", ha detto invece il giudice all'uomo che è risultato negativo ai test per alcol e droga, mentre la sua auto è stata sequestrata. Il pm in udienza ha chiesto la misura cautelare in carcere ma il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso il 63enne in libertà.