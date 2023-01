Roma, muore a 27 anni per meningite batterica, parenti: "7 accessi in ospedale"

Un calvario che inizia proprio il giorno di Natale, quando Valeria Fioravanti, 27 anni, impiegata di Aeroporti di Roma, si reca in un primo ospedale a Roma, al Campus Biomedico, per far rimuovere un ascesso. Poi - il racconto della famiglia a La Repubblica - la ferita si infetta, e inizia la roulette negli altri istituti, 4 giorni dopo - è il 29 dicembre - si aggrava: "forti dolori a testa, schiena e collo", al Pronto soccorso del Casilino - secondo quanto raccontato dai familiari - si sottopone ad una visita dove le viene diagnosticata una semplice cefalea. In tutto 7 ospedali, fino al decesso avvenuto oggi per meningite batterica. Valeria lascia una bambina di 13 mesi.

Pixabay Attrezzature Mediche Medicina Laboratorio Ospedale

La denuncia della famiglia

A due giorni dall'intervento, il 27 dicembre, la giovane mamma - la ricostruzione di La Repubblica - "che lavorava nella security di Adr e che un mese fa era stata trasferita dall'aeroporto di Fiumicino a quello di Ciampino, è infatti tornata al Campus, avendo notato che la ferita si era infettata". Subito dimessa, si reca in un altro ospedale di Roma Sud, al Casilino per i dolori che avevano iniziato a manifestarsi, ma al pronto soccorso "Sarebbe stata dimessa con una diagnosi di cefalea e la prescrizione di antinfiammatori, ma i disturbi però non accennavano a diminuire".

La 27enne sarebbe tornata al Casilino anche il giorno dopo, dove le sarebbe stato detto di tornare a casa. Un parente: "Le hanno detto che esagerava"

Poi, continua La Repubblica, "È stata cacciata: le hanno detto che esagerava e hanno minacciato un intervento delle forze dell'ordine", assicura un parente. A quel punto, Valeria si è recata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, ma anche là, sarebbe stata dimessa con una diagnosi di "protrusioni alla colonna", con la prescrizione di un collare ed anche in questo caso, di antinfiammatori.

"Tornata il 5 gennaio scorso al San Giovanni, solo in quel momento i medici avrebbero avuto il dubbio che potesse trattarsi di una meningite - scrive il quotidiano - l'impiegata è stata sottoposta ad un esame del midollo che ha confermato il sospetto, ma ormai era tardi. Valeria è entrata in coma".

Ansa Ambulanza - immagine generica