Roma, Stazione Termini: uomo muore travolto da un treno mentre cercava di recuperare un trolley

Un italiano di 47 anni è morto travolto da un treno ieri sera alle 21.50 alla stazione Termini di Roma. Sul posto è intervenuta la Polfer. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di un tragico incidente: all’uomo sarebbe rimasto incastrato il trolley tra il vagone e la banchina e, forse nel tentativo di recuperare la valigia, è finito sotto un treno che era in transito al binario 9 per far rientro al deposito.

La polizia ferroviaria, che si sta occupando del caso, esclude, al momento, l'ipotesi che l'uomo sia stato spinto da qualcuno sui binari. Un chiarimento sulla dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, che potrebbero aver ripreso la scena.