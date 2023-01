Ronaldo non debutterà stasera con l'Al-Nassr, pende ancora su di lui una squalifica

Cr7 salterà la partita di questa sera dell'Al-Nassr e anche la prossima in trasferta contro l'Al-Shabab prevista per sabato 14 gennaio. Deve ancora scontare le due giornate di squalifica che si è “guadagnato” quando ancora col Manchester United scaraventò a terra il telefono di un giovane tifoso dell'Everton in occasione della gara al Goodison Park.

Il bambino provò a fotografarlo mentre usciva dal campo, ma il campione portoghese era furioso per la sconfitta e reagì male.

Successe il 9 aprile e gli costò 50mila sterline di multa, ma i due turni di stop non li aveva ancora scontati.

Il regolamento FIFA sui trasferimenti non si sfugge. Secondo l'articolo 12.1: “Qualsiasi sanzione disciplinare fino a quattro partite o fino a tre mesi che sia stata inflitta a un giocatore dalla precedente federazione ma non ancora (interamente) scontata al momento della il trasferimento deve essere eseguito dalla nuova federazione presso la quale il calciatore è stato tesserato affinché la sanzione possa essere scontata a livello nazionale".

Per vedere Ronaldo con la maglia gialloblu dell'Al-Nassr bisognerà attendere il 21 gennaio quando la squadra allenata da Rudi Garcia affronterà in casa l'Al-Ettifaq.