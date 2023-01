Rosa Bechere, due vicini indagati per omicidio ed occultamento di cadavere: si cerca il corpo

Per gli inquirenti Rosa Maria Luisa Bechere, una donna di 60 anni invalida scomparsa da 45 giorni ad Olbia, sarebbe stata uccisa, e fatta sparire dai vicini di casa che volevano incassare gli assegni che percepiva, tra cui il reddito di cittadinanza : la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha iscritto due persone nel registro degli indagati, indagati per omicidio ed occultamento di cadavere: si tratta di una coppia, vicina di casa della donna.

La scomparsa 45 giorni fa

Di Rosa Bechere, si erano perse le tracce circa 45 giorni fa: sparita dalla sua abitazione in Via Petta, Olbia, situata in un condominio del rione San Nicola. Lo stesso dove vivevano i due indagati, una coppia ora sotto la lente degli investigatori.

Il meccanismo della presunta truffa

Secondo la Procura la coppia avrebbe rubato alla presunta vittima le carte Bancoposta e Postepay usate per l'accredito del reddito di cittadinanza, intestate alla donna invalida, sottraendole inoltre - una tesi ancora in corso di verifica - i risparmi custoditi in casa.