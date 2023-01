Rose rosse, bersaglieri e fan: l'addio a Gina Lollobrigida. In chiesa anche il segretario a processo

Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Gina Lollobrigida , iconica diva del cinema italiano scomparsa il 16 gennaio a 95 anni. I funerali, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, sono stati trasmessi in diretta su Rai Uno . La salma sarà tumulata a Subiaco, la sua città natale.

Gina Lollobrigida fu 'Bersagliera' in Pane amore e fantasia e Pane amore e gelosia, Esmeralda in Notre Dame de Paris, acrobata in Trapezio, Paolina Bonaparte in Venere imperiale, la 'donna più bella del mondo' nel film con Vittorio Gassman, bionda seduttrice in Le bambole, Sheba in Salomone e la regina di Saba accanto a Yul Brynner. E sono queste le immagini che scorrono sul grande schermo posizionato accanto alla bara.

Vicino al feretro, nello spazio dedicato alla famiglia anche l'ex marito Francisco Javier Rigau: "Non è il momento delle polemiche ma del dolore", ha detto.

In mattinata, l'omaggio della premier Giorgia Meloni accolta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal figlio dell'attrice. "Grazie a nome dell'Italia della grandezza raccontata al mondo", la dedica lasciata dal presidente del consiglio sul libro delle firme.

Ha fatto visita alla camera ardente anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida accompagnato dal sindaco di Subiaco, luogo di nascita dell'attrice.

"Come dimostra anche l'affetto della gente, mia madre è stata una donna indipendente, che si è fatta da sola, aveva un fortissimo carattere ed è andata per la sua strada in un'epoca in cui le donne non avevano tutta questa autonomia - ha detto il figlio Andrea Milko Skofic, -. Questa forse è la cosa che lascia in più, il suo esempio".