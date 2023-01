Impianti sciistici di Sochi invitano uno sciamano per invocare la neve, invece arriva la pioggia

I gestori degli impianti sciistici “Krasnaya poliana” nei pressi di Sochi, già sede delle trattative russo-italiane tra l’allora presidente russo Dmitrij Medevedev e l’allora presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, e sito delle Olimpiadi invernali del 2014, hanno invitato lo sciamano siberiano Irgash per un rito propiziatorio per invocare una nevicata. Per colpa delle scarse nevicate gli impianti sciistici sono praticamente fermi.

L'ultima volta che è caduta la neve sulle montagne di Sochi è stato il 7 gennaio scorso, e quindi non sorprende che i gestori abbiano voluto ricorrere a metodi non convenzionali e cercare di "negoziare" con le forze della natura.

Attualmente ai piedi delle montagne la temperatura è di 6 gradi sopra lo zero, mentre in quota è di -2 gradi.

Dopo il rito propiziatorio però, stando alle previsioni meteorologiche, arriverà la pioggia anziché la tanto attesa neve.

Lo sciamano siberiano Irgash era stato invitato al resort per la prima volta nel 2020 per invocare la nevicata. All’epoca “era riuscito” a far scendere la temperatura in montagna di ben 7 gradi.