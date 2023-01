Russia: prima causa per "propaganda LGBT" contro una casa editrice

Summer in a Pioneer's Tie

La maggioranza al potere a Mosca sostiene che la legge ha lo scopo di “difendere la moralità” dall’invasione di valori estranei alla cultura russa e promossi dall’Occidente. Le organizzazioni di difesa dei diritti umani replicano che l’effetto è quello di reprimere alcune minoranze e le loro organizzazioni nella vita civile.

Il deputato ha fatto notare che uno dei libri incriminati ha come protagonisti alcuni giovani Pionieri, cioè i membri dell’organizzazione sovietica giovanile riservata a minori di età compresa tra i 9 e i 14 anni, durante la loro permanenza in una colonia estiva. Il romanzo si è classificato al secondo posto tra i libri più popolari in Russia nel 2022.

Ma quello che sembra avere in particolare irritato il deputato nazionalista è che sulle copertine della Popcorn Books campeggia una citazione dell’Articolo 29 della Costituzione russa: quella che garantisce libertà di parola e divieto di censura. Khinshtein sostiene che tale scelta sia provocatoria.

"Spero che il caso venga portato in tribunale: la casa editrice ha apertamente sfidato lo Stato e deve ottenere ciò che merita", ha detto il deputato.