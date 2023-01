Per compensare il caro bollette un siberiano riceve dallo Stato un sussidio di 1 centesimo al mese

A un uomo residente nella provincia di Tjumen', città della Siberia Occidentale, le autorità locali hanno erogato un sussidio per compensare il caro bollette: 1 copeco! Ossia 0,01 rubli (al cambio 1 euro equivale a 75 rubli) al mese, per 6 mesi. L’uomo paga mensilmente le bollette per le utenze domestiche per l’equivalente di 150 euro.

L’uomo, che ha preferito restare anonimo, ha pubblicato una copia della decisione dell'amministrazione municipale su un social locale.

L'amministrazione locale comunica di aver accolto la domanda del richiedente, rimborsando al cittadino un copeco al mese da gennaio a giugno 2023. Il richiedente ha ringraziato l'amministrazione per un "tale aiuto irreale", considerando l’ammontare della sua spesa mensile per le utenze domestiche.

Le tariffe per i servizi di pubblica utilità in Russia sono state aumentate per l’ennesima volta il 1° dicembre 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico russo ha affermato che il livello massimo di indicizzazione delle tariffe delle utenze domestiche per la popolazione del Paese non supererebbe il 9%. Secondo un sondaggio dell'opinione pubblica dello scorso dicembre, un terzo dei russi ha notato un notevole aumento dei prezzi delle bollette per le utenze domestiche.