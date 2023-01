Samantha Cristoforetti: “La passeggiata spaziale è stata un sogno. La Luna è una possibilità”

Sicuramente lo spazio - e in particolare la Stazione Spaziale Internazionale - rimane un ponte. Anche nei conflitti più estremi rimangono sempre in piedi dei canali di comunicazione e storicamente la scienza è sempre stata uno di questi canali.

Assolutamente positiva. Da un punto di vista personale ho avuto grandi opportunità di crescita, come appunto la possibilità di assumere il comando e di realizzare il sogno di fare una passeggiata spaziale. Dal punto di vista professionale è stato molto interessante vivere la nuova fase di esplorazione dell’orbita bassa con tanti nuovi attori e in particolare le aziende private.

A metà ottobre è tornata sulla Terra dopo aver trascorso quasi sei mesi nello spazio. Alcuni degli esperimenti condotti in orbita sono alle ultime battute, ma complessivamente la missione Minerva, la sua seconda in orbita, si può considerare conclusa. Per l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti è il momento di fare un bilancio e di puntare a nuovi obiettivi.

Come risposta alle sanzioni internazionali, la Russia ha più volte minacciato il ritiro dalla Stazione Spaziale Internazionale. Oggi sappiamo che questo non è avvenuto, ma mentre eravate a bordo c'è stato qualche momento in cui avete temuto che potesse accadere davvero?

No, non c’è stato alcun timore in questo senso. Molte delle cose riportate dai media non corrispondevano alla qualità della collaborazione dietro le quinte, che è sempre stata ottima e solida.

Un piccolo meteoroide ha danneggiato una navetta Soyuz agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Dovrà essere sostituita e il 20 febbraio ne sarà lanciata un'altra vuota per permettere a tre astronauti di tornare sulla Terra. Cosa significa per la sicurezza a bordo avere a disposizione una navetta in meno? Per alcune settimane ad esempio in caso di evacuazione di emergenza non si potrà portare a Terra tutti?

L’equipaggio è assolutamente in sicurezza a bordo della Stazione Spaziale. Nella improbabile eventualità in cui fosse necessaria un’evacuazione sarebbero comunque in grado di tornare con la Soyuz danneggiata con un rischio leggermente incrementato. Un rientro sulla Terra comporta sempre dei rischi. È chiaro che in questo caso con una navetta non perfettamente funzionante questo rischio sarebbe maggiore. Per mitigare questo, in caso di rientro di emergenza prima dell’arrivo della Soyuz di rimpiazzo, si sta considerando di spostare uno dei membri dell’equipaggio della Soyuz sulla Dragon che già si trova in orbita. In questo modo, con due sole persone a bordo, si ridurrebbe il carico termico navetta che ha perso il liquido refrigerante.

Questa vicenda comunque ci ricorda che andare nello spazio rimane un'attività rischiosa. Le è mai capitato di avere almeno un po' di timore?

Ci sono delle situazioni in cui si ha consapevolezza del rischio, del fatto che quella è una fase del volo particolarmente rischiosa. Sono naturalmente le fasi di lancio e di rientro attraverso l’atmosfera. Nel mio caso sicuramente anche durante la passeggiata spaziale avevo la consapevolezza di correre un rischio diverso.

Nella sua prima missione ha usato molto Twitter. Stavolta soprattutto Tik Tok. Con i suoi post ha raggiunto tantissimi giovani. I social le hanno fatto sentire anche la vicinanza di tante persone mentre era lassù?

Per me sono stati soprattutto un modo per condividere, per raccontare. In particolare su Tik Tok spero di avere raggiunto qualche ragazzo o qualche ragazza che altrimenti non sarebbe stata esposta a curiosità scientifico-tecnologiche. Se c’è qualcuno che grazie a un Tik Tok ha sentito accendersi una curiosità per queste materie, sarà stato un successo.

Il 2022 è stato anche l'anno di Artemis 1, la prima missione del programma per il ritorno sulla Luna. È quello il prossimo viaggio che spera di fare nello spazio?

Sicuramente è nell’orizzonte delle possibilità. Vediamo nei prossimi anni come evolve il programma Artemis. Allo stesso tempo sono anche consapevole che gli anni passano e per fortuna all’ESA abbiamo anche recentemente reclutato nuovi colleghi e nuove colleghe.

La carriera da astronauta è una strada che si sente di consigliare ai giovani?

Assolutamente. Soprattutto come sogno, come aspirazione. È ovvio che non tutti probabilmente riusciranno a farcela però avere grandi sogni che ti motivano è importante in particolare per chi vuole intraprendere carriere in ambito tecnico-scientifico.

Oggi si guarda alla Luna. Quali potrebbero essere le destinazioni per chi farà l'astronauta fra 20 o 30 anni?

È difficile saperlo. Sicuramente la Luna è intesa come uno step intermedio verso Marte quindi mi auguro che le prossime generazioni possano ambire a questo tipo di missioni. Allo stesso tempo credo che l’orbita bassa terrestre diventerà più affollata e ci saranno più opportunità di andarci per molte persone anche con background, per ricerca o per una visita di piacere.

A proposito di progetti e ambizioni, nel campo del volo umano su cosa dovrebbe puntare l’ESA?

Io ho il sogno che anche in Europa ci diamo l’obiettivo ambizioso di sviluppare una capacità di accesso umano allo spazio. Ho fatto un primo volo con gli amici russi nel 2015 e un secondo volo con gli amici americani l’anno scorso. Sarebbe bello se anche l’Europa si dotasse di capacità autonome che siano commensurate alle nostre capacità economiche, industriali, tecnologiche e anche al ruolo geopolitico che vorremmo svolgere nel mondo.