Anna Oxa con il dj iLjard Shaba: "Un'emozione da poco" di Anna Oxa

La cantante torna in gara a Sanremo dopo ben dodici anni e due vittorie e, a pochi giorni dall’inizio, non si fa che parlare di lei. Secondo un curioso retroscena, l’interprete che porta al Festival il brano “Sali (Canto dell’anima)” sarebbe stata multata in questi giorni di prove sanremesi dalla Polizia municipale della città dei fiori.

L'esordio della Oxa a Sanremo risale al 1978 quando, sedicenne, debuttò con “Un'emozione da poco”, che all'epoca si classificò seconda aggiudicandosi il primo posto nella categoria Interpreti. Oggi torna sul palco accompagnata dal dj e violoncellista iLjard Shaba.