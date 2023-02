Ariete e Sangiovanni: "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato

Ariete e Sangiovanni, insieme per la prima volta, duetteranno sul palco del Teatro Ariston con il brano “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato, tratto dall’album “La voce del padrone” del 1981.

Ariete, cantautrice tra le artiste di riferimento per la generazione Z, parteciperà al Festival di Sanremo per la prima volta con il brano “Mare di guai”. La canzone, scritta da Ariete, vede anche la speciale partecipazione di Calcutta, game-changer del cantautorato italiano che ha contribuito alla scrittura del testo assieme ad Ariete. La produzione è di Dardust, alias Dario Faini, musicista, autore e producer multiplatino, pioniere della musica classica alternativa.

Sangiovanni, invece, in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, trentanove certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” e oltre centomila presenze ai live. Accanto al successo in Italia, il progetto è esploso anche in Svizzera e in Spagna, dove la sua “Mariposas” in featuring con la popstar latina Aitana ha ottenuto il triplo disco di platino e il numero uno in radio. Il brano è cantato in tantissime lingue in tutto il mondo.