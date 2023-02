Coma_Cose con i Baustelle: "Sarà perché ti amo" de I Ricchi e Poveri

Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, i Coma_Cose duetteranno con i Baustelle, gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, con il brano “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri (1981). I Coma_Cose hanno raccontato: "Per noi suonare con i Baustelle è un sogno che si avvera. Ci siamo detti 'proviamoci!' e poco dopo eravamo in studio tutti insieme tra chiacchiere e strumenti. La cosa più bella è stata conoscere le persone dietro agli artisti. Abbiamo scelto un brano che raccontasse lo stesso tema de 'L’Addio' - l’amore - ma in una chiave differente. Ci siamo davvero divertiti e siamo felici di omaggiare una delle canzoni più celebri del Festival di Sanremo, lavorando sull'arrangiamento per portarlo più vicino al nostro mondo". I Coma_Cose sono in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "L’ Addio" che verrà incluso nel repack dell'album “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi” in uscita il 10 febbraio.