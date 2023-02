Eros Ramazzotti con Ultimo: un medley di Eros Ramazzotti

Ultimo, in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Alba”, si esibirà con Eros Ramazzotti nella serata dedicata alle cover. Dopo aver conquistato l’Europa con le Première che hanno anticipato i sold-out della prima parte del “Battito Infinito World Tour” negli Stati Uniti, in Canada, Centro e Sud America, Eros Ramazzotti – cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali – si concederà un giorno di stop, nel mezzo della partenza della sua leg europea che lo riporterà in Italia in primavera, per poter essere accanto a Ultimo sul palco del Teatro Ariston. I due artisti, già legati da un rapporto di amicizia e stima, non hanno mai cantato insieme prima e lo faranno in occasione della serata dei duetti con un medley di canzoni di Eros: un omaggio di Ultimo alla carriera dell’amico, da oltre 35 anni al centro della scena musicale internazionale e partita proprio da Sanremo.