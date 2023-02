Gianluca Grignani e Arisa: "Destinzione Paradiso" di Grignani

Il cantautore ritorna nella kermesse dopo averla affrontata per 6 volte in gara e per 2 in qualità di ospite.

Gianluca Grignani è in gara al 73° Festival di Sanremo con “Quando ti manca il fiato“, ma nella serata dedicata alle cover, duetterà con l’amica e collega Arisa portando sul palco “Destinazione Paradiso”, suo brano iconico, rimasto nella memoria di più generazioni e presentato al Festival di Sanremo nel 1995.

Direttore d’orchestra, il Maestro Enrico Melozzi, che ha cofirmato con il cantautore “Quando ti manca il fiato”