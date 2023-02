Colla Zio e Ditonellapiaga: "Salirò" di Daniele Silvestri

I Colla Zio, in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Non mi va” duetteranno con Ditonellapiaga per la serata delle cover. Il brano scelto è “Saliró” di Daniele Silvestri, in una versione inedita prodotta da Giorgio Pesenti - produttore insieme ai Colla Zio anche di “Non mi va” - e arrangiata per l’orchestra dal Maestro Carmelo Patti, che li dirigerà anche sul palco dell’Ariston. Il brano - originariamente scritto e interpretato da Daniele Silvestri e certificato Disco di Platino - aveva debuttato proprio sul palco dell’Ariston nel 2002, ottenendo il premio della Critica “Mia Martini”. I Colla Zio erano appena dei bambini, ma il brano è rimasto nella loro memoria - così come in quella di tutti gli italiani - fino alla scelta di portarlo a Sanremo insieme a Ditonellapiaga