I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi: "La forza della vita", "Anima mia", medley dei due repertori

Paolo Vallesi sarà ospite de I Cugini di Campagna nella serata cover. L’artista fiorentino e lo storico gruppo duetteranno sulle note di "La Forza della Vita" e "Anima mia". Il medley sarà diretto dal Maestro Fabio Gargiulo. "La Forza della vita", di Paolo Vallesi, fu portata dall’artista proprio al Festival nel 1992, nella categoria Big, classificandosi terza, e diventando uno dei più grandi successi degli anni novanta: una versione del brano, cantata con Gianni Morandi, è contenuta in "IoNoi", album pubblicato qualche mese fa per il trentennale di carriera di Vallesi. "Anima mia" è il più grande successo de I Cugini di Campagna, uscito nel 1973, esattamente 50 anni fa, e contenuta nell’album omonimo. La canzone è stata incisa in varie lingue e nel tempo, è divenuta anche oggetto di cover da parte di artisti internazionali, come Dalida, Perry Como e Frida degli ABBA.