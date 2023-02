La serata di cover e duetti, l'Italia che canta

La aspettiamo tutti, la serata delle cover e dei duetti. Anche quelli tiepidi nell’innamoramento da Festival che prende il Paese. La aspettiamo perché è uno dei momenti musicalmente più divertenti delle cinque serate, perché la finale è dietro l'angolo ma il più è fatto e allora la tensione lascia spazio al gioco, perché contaminazione e collaborazione piacciono da morire al pubblico, e perché nello spazio ridottissimo del teatro Ariston, mentre al di qua degli schermi si canticchia, per la musica italiana è festa grande.

Sarà così anche venerdì 10 febbraio, quarta serata di Sanremo 2023.

La lista è suggestiva. E nella maggior parte dei casi le canzoni proposte fanno parte del repertorio dell’artista in gara o di quello dell’ospite. Così è per Anna Oxa col dj Iljard Shaba, per Gianluca Grignani e Arisa, per Articolo 31 e l’amico Fedez, per gIANMARIA e Manuel Agnelli con un brano degli Afterhours, per le magnifiche voci di Giorgia ed Elisa che si prestano a vicenda i loro successi, così come i Cugini di Campagna e Paolo Vallesi. Solo due gli artisti che non propongono canzoni italiane: Elodie & BigMama con American Woman e Marco Mengoni & Kingdom Choir con una versione gospel di Let it be.

Le prospettive, poi, possono essere diverse: i Coma_Cose che insieme a Baustelle propongono una canzone dei Ricchi e Poveri, a occhio (e a orecchio) lontanissima dalle loro corde; i “grandi vecchi” (vorremmo dire i “venerati maestri”, ma poi si rischia l’involontaria citazione di Arbasino) della storia della nostra musica che affascinano i giovani: De Andrè per Madame & Izi, Franco Battiato omaggiato da Ariete e Sangiovanni, ma anche Vasco Rossi per Levante e Renzo Rubino, oltre a Edoardo Bennato che accompagnerà sul palco Leo Gassmann. Senza dimenticare Colapesce Dimartino & Carla Bruni con una cover di Adriano Celentano e Shari & Salmo col medley “Hai scelto il diavolo in me” di Zucchero.

Questa è la lista, in ordine alfabetico, dei duetti della quarta serata: scoprite uno per uno, cliccando sul titolo della canzone, chi sono gli ospiti e perché sono stati scelti dagli artisti in gara.