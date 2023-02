Lazza con Emma e Laura Marzadori: "La fine" di Nesli reinterpretata da Tiziano Ferro

In gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano “Cenere”, Lazza nella serata dedicata alle cover condividerà il palco dell’Ariston con Emma e con il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori. La perfetta sintesi al femminile del dualismo presente nel percorso del cantante e pianista milanese: per dar voce alle sue due anime, da un lato l’attitude dirompente di Emma, molto vicina a Lazza nell’approccio artistico, dall’altro l’estro di Laura Marzadori, che con Lazza condivide l’amore per la musica Classica. Insieme daranno vita ad un set esclusivo con il brano “La Fine”.