LDA con Alex Britti: "Oggi sono io" di Britti

LDA, in gara tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, durante la serata dedicata alle cover, si esibirà sul palco dell’Ariston con Alex Britti. Insieme eseguiranno “Oggi sono io”, brano con cui l’artista romano ha partecipato al Festival di Sanremo 1999, vincendo nella sezione “Giovani”. Scritta da LDA e da Alessandro Caiazza, composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso artista, “‘Se poi domani’ - commenta LDA - è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole”.