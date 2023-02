Modà e Le Vibrazioni: "Vieni da me" de Le Vibrazioni

I Modà mancano da un po' dal festival di Sanremo. L'ultima volta è stato 10 anni fa, con il terzo posto di "Se si potesse morire" (nel 2011 arrivarono secondi con "Arriverà", in coppia con Emma). Ora la band capitanata da Kekko Silvestre torna sul palco dell'Ariston per la quarta volta, con il brano "Lasciami" e per festeggiare 20 anni di carriera. E lo fanno in perfetto stile Modà, senza strizzare l'occhio, o la musica, alle nuove mode. “Non siamo mai scesi a compromessi per stare al passo con i tempi, con quello che richiede il mercato - dice Kekko - ci sarà gente che, quando ci ritroverà nella nostra veste pop-rock, sarà felice. E' vero che ci sono le nuove generazioni, ma c'è spazio anche per noi, per ricollocare il mondo dei Modà, per tutti quelli che non ci hanno mai sentito".

Nella serata dei duetti i Modà, che al Festival saranno diretti dal maestro Adriano Pennino, canteranno con Le Vibrazioni il brano "Vieni da me", successo del gruppo di Francesco Sarcina che quest'anno compie vent'anni. "Siamo quelli che si dividono la responsabilità di portare avanti il ruolo delle band nella musica - dice ancora Kekko - ora sono arrivati anche i Maneskin. Rappresentiamo la musica suonata". "Pensiamo possa essere una bella occasione per mostrare, su un palco così prestigioso, quanto sia vitale, per delle band, la condivisione ed il rispetto di questa incredibile fortuna che abbiamo nel poter fare musica", sono le parole di Sarcina.