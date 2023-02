Olly e Lorella Cuccarini: "La notte vola" di Lorella Cuccarini

Nella serata dedicata alle cover, Olly duetterà con Lorella Cuccarini, con il suo brano 'La notte vola' (1988). "È stata una scelta dettata dalla top line del brano, che secondo me e Jvli è molto forte e attuale - racconta Olly -. Mi sono divertito a reinterpretare un pezzo iconico degli anni ‘80 e sono onorato di potermi esibire sul palco con un’icona dello spettacolo come Lorella Cuccarini, una donna che ha fatto la storia della musica e della tv italiana. Sono felice che si sia fatta trasportare nel mio mondo con entusiasmo". Olly sarà in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Polvere”.