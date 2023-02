Paola&Chiara con Merk&Kremont: un medley dei successi di Paola&Chiara

Quarta partecipazione al Festival di Sanremo per Paola & Chiara: il debutto avviene tra le Nuove Proposte nel 1997, dove ottengono la vittoria con il brano “Amici come prima”. L’anno successivo Mike Bongiorno le rivuole tra i big con “Per te” che si classifica al 16° posto, mentre nel 2005 ritornano nell’edizione condotta da Paolo Bonolis con “A modo mio”, ma non raggiungono la finale.

In questa edizione, per la serata dei duetti, le sorelle hanno scelto come partner Federico Mercuri e Giordano Cremona, meglio conosciuti con il nome di Merk & Kremont che sono anche tra i curatori della musica e i produttori del pezzo che Paola e Chiara portano in concorso: “Furore”.