Peppino di Capri verso il Festival. Potrebbe essere uno dei superospiti

"Ti rimprovero una sola cosa: che potevi dirmi almeno scusa. lo e te, un grande amore niente più" è una strofa della canzone con cui Peppino di Capri vinse il Festival di Sanremo del 1973 con "Un grande amore e niente più", la prima delle due medaglie d'oro sanremesi. La seconda è del 1976 con "Non lo faccio più".

Quest'anno, dopo 15 partecipazioni, tra gare e ospitate, a quanto riporta l'agenzia Ansa, il cantante potrebbe tornare in Riviera come super ospite dopo i Pooh, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano.

Con i suoi 83 anni, Peppino di Capri, famoso anche all'estero, in particolare in Brasile, rientrerebbe nella schiera dei grandi artisti over 70 chiamati all'Ariston da Amadeus per la 73° edizione della kermesse.