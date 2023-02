Rosa Chemical e Rose Villain: "America" di Gianna Nannini

Nella serata dedicata alle cover, Rosa Chemical si esibirà insieme a Rose Villain, reduce dall’uscita del suo primo album “Radio Gotham”, con il brano “America” di Gianna Nannini. Rosa Chemical è in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con “Made in Italy”, un brano di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente dell'artista. Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.