“Un cielo speciale” per il Festival: Gaetano e Maria Chiara Castelli raccontano la grande cupola

“Quest’anno, per il Festival, abbiamo pensato di costruire un cielo speciale, tornando al piacere di una architettura scenografica costruita, accettandone tutte le sfide”. Queste le parole degli scenografi Gaetano e Maria Chiara Castelli, lui al ventunesimo Festival, lei al nono. È così che è nata la grande cupola sotto la quale risuonerà la musica di Sanremo 2023, al via il 7 febbraio.

“Si tratta di una cupola ellittica sospesa larga ventuno metri e alta fino a undici”, così i due maestri della scenografia descrivendola cupola disseminata di luci che sovrasterà il palco incorniciando la scala per l'ingresso in scena. “Avrà specchi segreti e una sommità mobile che potrà scendere al di sopra degli artisti sul palco. E, sempre per rispettare la filosofia di una architettura scenografica e tridimensionale, abbiamo anche rinunciato ai tradizionali ledwall, mentre a sottolineare la centralità degli artisti resteranno la scalinata e gli spazi laterali dell’orchestra” spiegano.

Oltre a quello del palcoscenico anche il resto dell’impianto scenografico sarà dominato da linee curve che per la prima volta vestiranno anche la platea dell’Ariston: “Sarà un modo di prolungare il palco nel teatro ottenendo l’effetto di allargare lo spazio, senza ridurre i posti in platea, anzi, recuperando alcune file”. Subito sotto al palco, divisa in due zone, l'orchestra avrà da un lato la sezione ritmica e dall'altra i fiati e il coro. Nel mezzo la scala che scende in platea.