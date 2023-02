Tananai con Don Joe: "Vorrei cantare come Biagio" di Simone Cristicchi

La canzone di Simone Cristicchi nel 2005 scala tutte le classifiche e diventa un vero e proprio tormentone. Il brano prende a modello Biagio Antonacci come cantautore d' eccellenza, che scrive e interpreta l'amore e si esibisce trasmettendo bellezza e profondità. A riproporlo sul palco dell'Ariston è Tananai, che l'ha scelto come cover per Sanremo 2023 e che ha chiamato a cantare con sé il d.j. Don Joe. Sia Cristicchi, sia Tananai si discostano dalla visione che il pubblico ha di Antonacci e questa sembra essere una delle principali ragioni della scelta della canzone. La chicca: il primogenito di Biagio Antonacci, Paolo, è il produttore che sta dietro ai più grandi successi di Tananai, di cui segue il percorso artistico.