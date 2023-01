Turista accoltellata a Termini, nel pomeriggio l'interrogatorio. Per il pm "potrebbe colpire ancora"

Aleksander Mateusz Chomiak, autore di “un fatto grave” è “socialmente pericoloso e potrebbe colpire ancora”.

Lo descrive così, nero su bianco, nella richiesta di convalida per tentato omicidio, il pm Enrico Pavone. Il 25enne polacco arrestato ieri 3 gennaio a Milano, era ricercato da sabato sera, quando ha accoltellato una turista israeliana, Abigail Dresner, all’interno della stazione romana di Termini.

Il giovane senzatetto sarà interrogato alle 15 di oggi nel carcere di San Vittore, dove è recluso. Sarà lì che dovrà rispondere alle domande del gip Natalia Imarisio e sarà affiancato da un interprete perché non parla italiano.

La sua fuga è durata tre giorni, interrotta ieri da una coppia di carabinieri fuori servizio che lo hanno riconosciuto e bloccato su un treno in partenza dalla stazione Centrale di Milano e diretto a Brescia.

Quando è stato bloccato ha mostrato un verbale della polizia dello scorso dicembre, redatto a Roma, in cui c’era il suo nome e cognome. Con sé non aveva altri documenti o il cellulare.

Aveva, però, uno zaino con dentro due coltelli da cucina da circa 20 centimetri e un taglierino, su cui ora gli investigatori svolgeranno analisi alla ricerca di tracce ematiche della vittima, ancora ricoverata in ospedale.

“Sta meglio, è una ragazza forte” ma preferisce affrontare questo momento “stretta nell’abbraccio delle persone più care”, e per lei l’arresto di Aleksander Mateus Chomiak è “è la fine di un incubo”. Queste le parole, a distanza di 4 giorni dalla brutale aggressione, che la madre di Abigail Dresner, la giovane ferita da Chomiak e ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma, ha detto a una cronista del Tg1.

Chomiak, quando è stato fermato, non aveva con sé il sacchetto blu che si vede nell’ormai noto video che ha documentato l’aggressione, ma indossava gli stessi vestiti di quel giorno, compreso il cappello nero.

Dagli accertamenti degli inquirenti emerge che il giovane polacco senza precedenti, è una sorta di ‘fantasma’ che si aggirava da almeno 8 mesi per l’Italia ed è ipotizzabile che possa avere problemi psichici.

Si ipotizza che possa aver scelto a caso la vittima, anche perché niente al momento fa supporre che l’avesse già incontrata in stazione o che la conoscesse in qualche modo.

Per il pm Pavone, quello di Chomiak è un fatto “grave e allo stato privo di motivazione” e che ha nessun aspetto terroristico, motivazioni razziali o aggravanti.

Dagli accertamenti, infatti, non sono emersi elementi che facciano pensare ad alcuna militanza o vicinanza a movimenti neonazisti. Il suo gesto, al momento, rimane senza motivo.

Per il giovane polacco, che non ha detto nulla dopo essere stato bloccato, il pm di Milano ha chiesto, nella sua richiesta di convalida, la custodia cautelare in carcere.