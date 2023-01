Sardegna, un anno fa era scomparso dal suo paese. Oggi ritrovato il cadavere

Ritrovati nelle campagne di Fluminimaggiore i resti di un cadavere: dopo un primo esame, si è scoperto che il corpo corrisponde a quello di Massimo Frau, 52enne scomparso dal paese un anno fa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ritrovato addosso all’uomo i suoi documenti. Il sindaco del paese, Marco Corrias, ha deciso di sospendere le manifestazioni in onore di Sant'Antonio, in programma per domani: “È un momento molto triste per la nostra comunità” ha spiegato il primo cittadino.

Frau era misteriosamente sparito il 2 gennaio dello scorso anno. Inutili le prime ricerche effettuate allora nelle campagne di Fluminimaggiore, nel Sulcis Iglesiente. L'allarme su un possibile ritrovamento è stato lanciato questa mattina; poi, l'arrivo sul posto dei militari dell’Arma. La conferma definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dai risultati dell'esame autoptico.