Scendono gas e inflazione, salgono le borse

Prosegue la sua discesa il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam siamo ora a 69 euro per megawattora il 3 per cento circa in meno rispetto alla chiusura di ieri, a 72 euro. Significativo il dato del raffronto settimanale, in sette giorni il prezzo del gas è sceso di circa il 18 per cento. Siamo ai prezzi più bassi da oltre 12 mesi, lontanissimi i picchi di agosto (342 euro MWH), ma anche il febbraio scorso (127 euro), data di inizio della guerra in Ucraina. Ieri la conferma da Bruxelles, gli stoccaggi sono pieni oltre le previsioni. La stessa Snam, per l'Italia ha confermato, stoccaggi all'84 per cento, il 38 per cento in più rispetto a un anno fa quindi salvo sorprese non dovrebbero esserci problemi per il resto dell'inverno. La discesa del gas contribuisce a tenere alti i listini europei che dopo due giorni di chiusure positive, per il terzo giorno, sono ancora decisamente con il segno più. Milano guadagna l'1,21 Francoforte l'1,41. Parigi è la migliore (+1,64) trascinata dai dati sui prezzi al consumo, importante indicatore di inflazione, più bassi delle attese In calo anche lo spread fra Btp e Bund tedeschi che segna 204 punti base limando il rendimento decennale a 4,34 Infine torniamo sull'energia perchè anche il petrolio mantiene la tendenza al ribasso, il Brent e' intorno agli 80 dollari al barile, anche qui, prezzi in discesa da agosto