Sci alpino, a Kranjska Gora grandi aspettative per Bassino e Brignone

Federica Brignone e Marta Bassino sono rispettivamente terza e quarta nella prima manche del primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulla pista di Podkoren è finita in testa a sorpresa la canadese Valerie Grenier, con il tempo di 57"05, 4 centesimi in meno rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami. Terza, a +0.16, la milanese Federica Brignone, quindi Marta Bassino in ritardo di 24 centesimi rispetto alla Grenier. Al quinto posto la statunitense Mikaela Shiffrin che precede la slovacca Petra Vlhova e la svedese Sara Hector. Ventiquatresima Elisa Platino, 28esima Asja Zenere. La seconda manche è in programma alle 12.30.

La seconda manche è in diretta su Rai Sport + HD alle 12.30