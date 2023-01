Sofia Goggia prima nella discesa libera a Cortina, Florian Schieder secondo a Kitzbühel

La vicecampionessa olimpica in carica nella specialità, dopo un avvio "prudente", si lancia alla massima velocità dallo "Scarpadon", uno dei punti più difficili sulla pista delle Tofane a Cortina. Per la Goggia è la terza vittoria sulla pista che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali dopo quelle ottenute, sempre nella discesa, nel 2018 e nel 2022, il giorno prima della caduta nel Supergigante.

Sofia Goggia vince nella discesa libera della Coppa del mondo di sci a Cortina d'Ampezzo (Belluno), nonostante una prestazione che lei stessa definisce "non impeccabile". La sciatrice di Bergamo termina con un tempo di 1:33:48 sull'Olympia delle Tofane. Pur disputando la gara con le placche alla mano sinistra fratturata a St. Moritz, la Goggia riesce a distanziare di 13 centesimi Ilka Stuhec, seconda, e anche altre rivali tra cui la statunitense Mikaela Shiffrin, quarta a mezzo secondo.

Subito dopo la brutta caduta di Corinne Suter, mentre ancora dovevano partire diverse altre sciatrici, Sofia Goggia commenta: "Non c'erano fantasmi da scacciare, quello che fa la differenza è chi si presenta al cancelletto e lo stato emotivo con cui si presenta. Io oggi ero molto tranquilla. La mia discesa non è stata impeccabile, però vediamo".

Per la sciatrice di Bergamo è la 21esima vittoria in Coppa del mondo, raggiungendo così Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane che hanno vinto di più.

Nella discesa libera maschile di Kitzbühel, l'italiano Florian Schieder è secondo a 23 centesimi da Vincent Kriechmayr (Austria), al primo posto. Terzo Niels Hintermann (Svizzera), quarto Jared Goldberg (Stati Uniti), quinto l'azzurro Dominik Paris a pari merito con Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia).