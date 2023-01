Federica Brignone trionfa al Super G di Sant Anton. Caduta e paura per Sofia Goggia

Federica Brignone al primo successo stagionale, il 21° per lei in Coppa del Mondo. Una gara perfetta quella di oggi a St. Anton, un Super G su una pista complessa. Seconda e terza le svizzere Haehlen e Gut-Behrami.

Ottava posizione per Marta Bassino che ha sciato bene a ha chiuso a 1.03 da Brignone, perdendo però ben 97 centesimi nell'ultimo parziale. Elena Curtoni, a causa un errore piuttosto evidente, non ha potuto far meglio della 13a piazza, con un distacco di 1.35.

La classifica della discesa:

Federica Brignone Joana Haehlen (Svizzera) +0.54 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.66 Tessa Worley (Francia) +0.82 Tamara Tippler (Austria) +0.89 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.96 Kira Weidle (Germania) +0.97 Marta Bassino (Italia) +1.03 Cornelia Huetter (Austria) +1.07 Laura Gauche (Francia) +1.0

Non cambia molto per la classifica generale di Coppa del Mondo: Shiffrin sempre sola in testa con 1195 punti, seguita da Vlhova a 796 e Holdener a 569. Quinta, sesta e settima posizione per Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia rispettivamente con 492, 479 e 470 punti.