Doppio podio azzurro nel Super G femminile a St. Anton: Brignone 2° e Bassino 3°

Oggi, nel secondo slalom gigante femminile del weekend, a St. Anton, in Austria, sulla pista intitolata a Karl Schranz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023, l'azzurra Federica Brignone, dopo il successo di ieri, è riuscita a centrare uno storico bis arrivando seconda sul podio. Anche un'altra azzurra, Marta Bassino, ha conquistato il podio del terzo posto.

Per Brignone è il podio numero 52, che ne fa la più brava azzurra di sempre anche in questa classifica, visto che lascia Isolde Kostner a quota 51. Autrice di un’altra prova super dopo quella che le aveva regalato la vittoria ieri, la trentaduenne carabiniera di La Salle ha pagato solamente 15 centesimi di distacco dalla leader elvetica e ha incantato nuovamente nel tratto finale della pista. Per la valdostana si è trattato di una vittoria che le permette di viaggiare in solitaria in vetta alla classifica delle italiane in questa graduatoria, staccando definitivamente il mito Isolde Kostner. Sul podio anche Marta Bassino, partita con il pettorale numero 18, terza a 19 centesimi. La piemontese di Borgo San Dalmazzo ritrova il podio nella specialità a due anni di distanza (terzo in assoluto in supergigante), sulla stessa pista dove fu seconda nel 2021.La grande giornata dell’Italia è continuata con il quarto posto di Elena Curtoni, a 52 centesimi da Gut-Behrami. La valtellinese è tornata ai vertici della classifica dopo il 13esimo posto del primo supergigante, grazie ad una gara solida in cui ha fatto la differenza nel secondo settore.