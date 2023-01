Giornata no per Sofia Goggia dopo la vittoria di ieri. L'azzurra è finita fuori pista nella discesa di questa mattina a Cortina d'Ampezzo, valida per la coppa del mondo femminile di sci alpino.

La campionessa italiana, partita dopo la caduta dell'austriaca Nina Ortlieb, ha perso l'equilibrio ed è finita fuori pista, ma si è rialzata subito e ha raggiunto il traguardo tra gli applausi del pubblico.

Ovviamente paura particolare per la mano operata solo poche settimane fa.