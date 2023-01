Sci alpino, gigante a Kranjska Gora in diretta la prima manche, Bassino e Brignone tentano il podio

Marta Bassino e Federica Brignone ieri nel primo gigante della Coppa del Mondo si sono piazzate seconda e quarta. Dunque oggi, dopo le ottime gare di ieri, le aspettative sono molto alte. La temperatura all'alba era sotto zero, la neve per la prima manche è dura. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo arriva da 7 podi consecutivi in gigante.

La vittoria ieri è stata di Valerie Grenier che ha riportato in Canada una vittoria che mancava in gigante dal 1974.

La partenza è a quota 1175 metri, con arrivo a 855. Dislivello, quindi, di 320 metri con 40 porte.