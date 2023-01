Sci alpino, slalom femminile a Flachau, le Azzurre puntano a qualificarsi per la seconda manche

La statunitense Mikaela Shiffrin è la favorita oggi sulla pista di Flachau, in Austria, dove alle 18.00 comincia lo slalom speciale numero sette della stagione 2022/23. La seconda manche partirà alle 20:45, il tutto in diretta su Rai Sport e in streaming qui su rainews.it e su RaiPlay.

Se Shiffrin vincesse anche oggi sarebbe la sua 83esima vittoria in Coppa del Mondo e si collocherebbe in testa nella classifica all-time, staccando la connazionale Lindsey Vonn.

Ad insidiarla saranno in particolare Petra Vlhova e Wendy Holdener, ma anche Anna Swenn-Larsson e Lena Duerr. La squadra azzurra si presenterà al cancelletto di partenza con sette atlete per cui l’obiettivo sarà qualificarsi alla seconda manche: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola.

Di Shiffrin ha parlato oggi anche la leggenda dello sci alpino Ingemar Stenmark in un'intervista al Corriere della Sera: "Mikaela non l'ho ancora incontrata, mi dicono che sia una brava e gentile ragazza, sarà lei il primo sciatore, tra uomini e donne, a superare le 100 vittorie. Se lo merita e poi i record sono fatti per essere battuti. Non mi preoccupo del sorpasso in arrivo anche perché nessuno cancellerà mai quello che sono stato".

Se oggi lei mettesse a segno la sua vittoria numero 83 si porterebbe a soli tre successi dal record storico di Stenmark ottenuto tra il 17 dicembre 1974 ed il 19 febbraio 1989. "I record, si dice, sono fatti per essere battuti e io trovo bello che questo si verifichi: Mikaela, poi, se lo merita".

"È improponibile paragonare ere distanti - ha prosegui l'ex sciatore - Ha senso dire che uno è stato il più forte, se automaticamente trascuri altri campioni? Come scordarsi, ad esempio, di un Kjetil Andre-Aamodt? Infine la cosa non mi tocca perché nessuno cancellerà mai quello che sono stato. Sono stato il più vincente della mia epoca, questo rimane e mi gratifica".

Qui il link al sito della Federazione Italiana Sport Invernali per le classifiche sempre aggiornate nelle diverse specialità.

Cortina si prepara, già sold out la terrazza sul traguardo

La Fis nel fine settimana ha effettuato lo "snow control" sulla pista Olympia delle Tofane e ha dato il suo ok. Il Supergigante di Coppa del Mondo si terrà come previsto a Cortina dal 20 al 22 gennaio.

Sono una cinquantina gli addetti, coordinati da Matteo Gobbo, che per tutta questa settimana lavoreranno per il montaggio delle reti e il completamento delle procedure necessarie alle prove e alle gare.

Per la messa a punto del tracciato di gara, Fondazione Cortina si avvale anche della collaborazione della società impianti Ista e del supporto dei gatti delle nevi Prinoth. L'ultimo atto della preparazione della pista sarà il posizionamento di reti, materassi e porte.

A Rumerlo si stanno intanto ultimando in questi giorni i dettagli della finish area, con il supporto dei mezzi di Dolomiti Strade. Cortina Ski World Cup tornerà quest'anno ad ospitare il pubblico senza limitazioni nel parterre, il cui ingresso sarà gratuito nella giornata di venerdì 20, e nella tribuna con mille posti disponibili. Per parterre e tribuna ci sono ancora posti disponibili mentre si è registrato già il sold out per la Tofana Lounge, terrazza dedicata con vista sull'area d'arrivo.