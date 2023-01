Sci alpino, tra rinvii e cancellazioni, tutti i guai della Coppa del Mondo

Lo sci è il salita quest'anno. Le temperature sopra la media stanno rendendo complessa l'organizzazione della Coppa del Mondo, soprattutto sulle piste a quote baste del circuito, e alcune sono sotto i mille metri.

La notizia di oggi riguarda la pista di Sant Anton dedicata a Karl Schranz. La neve molle nella presente nella parte alta del tracciato ha impedito lo svolgimento della seconda prova cronometrata che era diventata indispensabile per la disputa della discesa femminile. Per questo motivo gli organizzatori, in accordo con la FIS, hanno cambiato il programma delle competizioni del fine settimana austriaco.

Al posto della discesa di sabato 14 gennaio è stato programmato un supergigante (sempre con inizio alle ore 11.00), che sarà seguito domenica 15 gennaio dall’altro supergigante, originariamente previsto in calendario. Al via ci saranno nove azzurre: la leader di specialità Elena Curtoni, Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano.

Il 28 e 29 prossimi Cortina d'Ampezzo recupererà i due SuperG maschili cancellati a Lake Louise e in Val Gardena. Cortina, dopo 33 anni, tornerà così a ospitare gare di sci maschili, peraltro di Coppa del mondo. Lo ha fatto sapere la Fis, precisando che non sarà invece recuperata la discesa cancellata a Garmisch. Ma per questo motivo non sarà possibile disputare la gara di snowboard prevista lì per il 28 e verrà riprogrammata il 4 febbraio 2023 alle 18.30.

Nel frattempo, a causa delle alte temperature e della mancanza di neve, anche la tappa di Coppa del mondo di Combinata nordica maschile, prevista per il weekend del 13-15 gennaio, è stata spostata al 20-22. Nonostante il deposito neve della località tedesca, e l’aiuto dei comprensori circostanti, l’organizzazione non ha potuto fare altro che rinviare la competizione, visto che il meteo, prevede pioggia e caldo per tutta la settimana.

Ormai non passa una settimana senza che ci siano notizie su cancellazioni e rinvii, la situazione preoccupa gli organizzatori e costringe tutti a riflettere sul futuro di questo sport nelle località tradizionali.

Si allunga così l'elenco delle gare cancellate:

MASCHILE

Cervinia/Zermatt (Due discese) 26/30 Ottobre

Lech/Zuers (parallelo) 12 novembre

Garmisch-Partenkirchen (una discesa e un gigante)



FEMMINILE

Cervinia/Zermatt (Due discese) 2/6 novembre

Lech/Zuers (parallelo) 13 novembre

Zagreb (slalom) 5 gennaio

St. Anton (SuperG) 15 gennaio

Spindleruv Mlyn (Cze) (gigante) 28 gennaio