Coppa del mondo di sci, annullato lo slalom a Zagabria: troppo caldo e vento

La Coppa del mondo di sci alpino continua a combattere contro le condizioni climatiche avverse. Oggi ha dovuto rinunciare a una gara, quella a Zagabria, in Croazia, il secondo slalom. La pista Crveni Spust, sulla collina Sljeme, ha raggiunto oggi i 10° C, troppo per mantenere la neve artificiale in condizioni decenti.

Come si vede anche dalle immagini, la neve naturale manca nella zona della capitale croata, prati e alberi verdi circondano il tracciato appena sporcato dai cannoni.

Ieri la prima gara di slalom si è disputata, la statunitense Mikaela Shiffrin, che domina la classifica ed è tra le favorite dell'intero tour, ha vinto il primo slalom di Zagabria. Sul podio sono salite anche Petra Vlhova, seconda, e Anna Swenn Larsson, terza. Per l'Italia a punti Marta Rossetti, 19esima, unica delle azzurre a qualificarsi per la seconda manche.

Rossetti, che ha centrato ieri il terzo miglior risultato in carriera sul massimo circuito, ha detto dopo la gara: “Molto rammarico perché con una pista in queste condizioni non avrei dovuto sbagliare. Son andata forte in quasi tutte le parti, spiace per quell’errore che un po’ compromette la prestazione, ma sono già focalizzata sul secondo slalom in programma”. Secondo slalom che però oggi non ci sarà.



Ad oggi la classifica vede Shiffrin a quota 81 trionfi in Coppa del Mondo, a un solo successo dal record in campo femminile, che è di Lindsey Vonn con 82, e ormai molto vicina anche alla leggenda di Ingemar Stenmark, lo svedese che con 86 vittorie detiene il record assoluto.