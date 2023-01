Tornano a Cortina gli uomini jet nel super G, segui la diretta

Tocca oggi al Super G maschile di Cortina d’Ampezzo, sulla mitica Olympia delle Tofane, gara valida per la Coppa del Mondo 2022-2023. È il recupero della gara non svolta in Val Gardena.

Non si disputava qui questa gara dal 1990, si è sciato invece per il dal Mondiale 2021.

Favoriti il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, e l’austriaco Vincent Kriechmayr che vinto due volte su questa pista. Attesa anche la performance degli svizzeri Marco Odermatt, Loic Meillard e Gino Caviezel.

Buone possibilità di stare nella top 10 per l’Azzurro Dominik Paris (pettorale 16) che sta mostrando un trend positivo in questa stagione, e per Mattia Casse (pettorale 19) che cerca conferme dopo i due podi in discesa libera. Con il 54 c’è l’altotesino Florian Schieder che ci ha regalato il secondo posto sulla Streif di Kitzbuhel. In partenza ci saranno anche Guglielmo Bosca (26), Christof Innerhofer (27), Matteo Franzoso (39) e Matteo Marsaglia (49).