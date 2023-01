Slalom di Spindleruv Mlyn, quattro Azzurre tra i pali stretti. Segui la diretta

I pali stretti dello slalom sono la bestia nera per le nostre Azzurre. Oggi e domani si scia Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. A causa delle alte temperature della prima parte del mese di gennaio non si sono disputate le gare di gigante e speciale che erano previste qui a inizio gennaio, e in questo weekend si recupera. Si tratta delle ultime gare per le atlete prima del Mondiale.

Si scia in questo Paese per la quinta volta nella storia dopo le esperienze del 2005, 2008, 2011, 2019, Marlies Schield si impose nelle due edizioni centrali, Anja Paerson aprì le danze diciotto anni fa, Mikaela Shiffrin trionfò nell’ultima occasione e potrebbe portarsi a casa oggi la sua vittoria numero 85 in Coppa del Mondo. Tutti dunque oggi guardano alla statunitense dei record e alla sua rivale nello slalom, la slovacca Petra Vlhova. Occhi puntanti anche sulla diciottenne croata Zrinka Ljutic, fortissima tra i pali.

Le nostre sciatrici questa mattina hanno l'obiettivo di essere tra le prime trenta e arrivar così alla seconda manche. Sono Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Marta Rossetti e Anita Gulli.