Poca neve sulle piste, Stefania Belmondo: "Sarà necessario ripensare anche gli sport invernali"

“Per capire come sta cambiando tutto basta uscire la mattina. Oggi nel giardino davanti a casa mia ci sono le violette, un tempo in questo periodo c'era un metro di neve”. Stefania Belmondo vive in Valle Stura, nel cuneese, la sua casa si trova sotto i mille metri e non fa più freddo come una volta.

L'ex fondista è una delle atlete più titolate della storia della disciplina, detiene dieci medaglie olimpiche, è la seconda atleta donna italiana più medagliata nella nostra storia Olimpica, dopo Arianna Fontana. Con 23 vittorie in gare di Coppa del Mondo è l'italiana più vincente di sempre nel circuito mondiale.

Nel nostro viaggio tra gli atleti di montagna , la raggiungiamo al telefono per conoscere il suo punto di vista su come sta cambiando lo sci e che prospettive ci sono con le temperature in costante aumento nei decenni.

“La mia prima preoccupazione è l'acqua. E' il problema numero uno. Senza neve manca l'acqua per tutto l'anno in montagna", ha detto a rainews.it.

Belmondo teme per il sostentamento degli abitanti delle sue zone e non solo: "Tantissima gente nelle comunità alpine vive grazie all'indotto che crea la montagna in inverno. Il Covid aveva messo a terra gli esercenti, i gestori degli impianti, ora sono aumentati anche tutti i costi della vita, l'energia. Io ci penso continuamente e non so cosa succederà, mi auguro solo che sia una fase”, spiega.

Eppure anche se dovesse ricominciare a nevicare e se arrivassero stagioni più fredde, potrebbe capitare perché nella storia abbiamo assistito già a fasi altalenanti, i ghiacciai non torneranno mai come erano un tempo. “Notavo le differenze già nel 2001-2002 rispetto a quando sciavo negli anni ‘90, sullo Stelvio c'erano già zone del ghiacciaio tutte nere che dieci anni prima non avevo mai visto. E oggi mio figlio, che scia e va lui ad allenarsi lì, mi mostra le foto di come è ora, le condizioni quest'anno erano drammatiche: poco ghiaccio, tanti crepacci aperti”.

Il problema è che la neve che dovrebbe formarsi tra novembre e gennaio nei nevai, quella che serve a creare i bacini che si sciolgono in estate, non c'è più. “In Monviso la scorsa estate non c'era neanche un nevaio”, conferma Belmondo.

“Se la quota di neve si riduce sempre di più sarà necessario ripensare anche gli sport invernali - dice - Già ora vedo tante persone andare in bicicletta anche nei mesi invernali, anni fa non se ne vedevano di bici in montagna d'inverno. Come faranno adesso gli esercenti e i gestori degli impianti a garantirsi i 100 giorni minimi di apertura? Una volta si sciava fino a Pasqua".

Nello sci di fondo il cambiamento si percepisce meno che nelle piste di discesa, spiega la campionessa, o almeno è così in parte: “Da un lato la neve regge di più sui tracciati perché viene mossa di meno, si percorre un binario su un tracciato sempre uguale. Però certamente le piste devono e dovranno salire sempre più di quota. Un tempo si sciava bene anche a 800 metri, oggi difficilmente si trovano piste così basse. In futuro troveremo circuiti sempre più elevati”.